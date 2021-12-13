ВОЗ: пандемия COVID-19 может повлечь катастрофическую нищету

Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк заявили, что одним из тяжёлых последствий пандемии коронавируса может стать катастрофическая нищета. Специалисты подсчитали, что за чертой бедности могут оказаться полмиллиарда человек.

Такие выводы аналитики сделали из существующих проблем в системе здравоохранения. Многие заболевшие коронавирусом вынуждены из своего кармана оплачивать лечение. При этом из-за ограничений и локдаунов заработать на жизнь всё сложнее.

"Пандемия также спровоцировала самый тяжёлый экономический кризис с 1930-х годов, в результате чего людям стало всё труднее оплачивать медицинские услуги. Ещё до пандемии полмиллиарда человек были вытеснены (или ещё больше вытеснены) в крайнюю нищету из-за платежей, которые они производили за медицинское обслуживание. Организации ожидают, что сейчас это число значительно выше", — говорится на сайте ВОЗ.

В ВОЗ и ВБ также отметили, что из-за пандемии снизился охват населения, который вакцинируется не только от коронавируса, но и от других заболеваний. Так, согласно информации, выросли показатели смертности от малярии и туберкулёза.

"Все правительства должны немедленно возобновить и активизировать усилия, чтобы каждый из своих граждан мог получить доступ к услугам здравоохранения, не опасаясь финансовых последствий", — резюмировали в ВОЗ.

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