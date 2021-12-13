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ВОЗ: пандемия COVID-19 может повлечь катастрофическую нищету

Общество

Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк заявили, что одним из тяжёлых последствий пандемии коронавируса может стать катастрофическая нищета. Специалисты подсчитали, что за чертой бедности могут оказаться полмиллиарда человек.

ВОЗ: пандемия COVID-19 может повлечь катастрофическую нищету

Такие выводы аналитики сделали из существующих проблем в системе здравоохранения. Многие заболевшие коронавирусом вынуждены из своего кармана оплачивать лечение. При этом из-за ограничений и локдаунов заработать на жизнь всё сложнее.

"Пандемия также спровоцировала самый тяжёлый экономический кризис с 1930-х годов, в результате чего людям стало всё труднее оплачивать медицинские услуги. Ещё до пандемии полмиллиарда человек были вытеснены (или ещё больше вытеснены) в крайнюю нищету из-за платежей, которые они производили за медицинское обслуживание. Организации ожидают, что сейчас это число значительно выше", — говорится на сайте ВОЗ.

В ВОЗ и ВБ также отметили, что из-за пандемии снизился охват населения, который вакцинируется не только от коронавируса, но и от других заболеваний. Так, согласно информации, выросли показатели смертности от малярии и туберкулёза.

"Все правительства должны немедленно возобновить и активизировать усилия, чтобы каждый из своих граждан мог получить доступ к услугам здравоохранения, не опасаясь финансовых последствий", — резюмировали в ВОЗ.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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