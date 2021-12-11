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Назарбаев назвал причины развала Советского Союза

Общество

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал причины развала Советского Союза. По его мнению, одной из основных проблем, с которой не справилось советское руководство, был упадок экономики.

Назарбаев назвал причины развала Советского Союза

Назарбаев считает, что в последние году существования СССР элите не хватало политической воли, которая требовалась для решения множества проблем, накопившихся к тому времени. А кроме того, отметил Назарбаев в интервью телеканалу "Россия 24", свой ресурс изжила социалистическая экономика.

По его мнению, руководство экономического блока Советского Союза должно было вовремя это заметить и внести изменения в управление. Однако этого не произошло.

Ещё одной причиной, оказавшей существенное влияние на развал СССР, Нурсултан Назарбаев назвал волнения в республиках Прибалтики. Сигналом для других союзных республик стало и объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года, считает он. Речь о Декларации о государственном суверенитете, которая была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР.

Нурсултан Назарбаев был избран президентом Казахской ССР Верховным Советом республики в апреле 1990 года. Предполагалось, что он займёт пост председателя правительства Союза Суверенных Государств, который планировалось создать вместо СССР. Однако этому помешали события, связанные с ГКЧП. Нурсултан Назарбаев был сторонником преобразования Советского Союза в конфедерацию.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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