Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Владимиром Путиным. Он произошёл 9 декабря на заседании Совета по правам человека.

Своё мнение постановщик высказал изданию "Подъём".

"Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть", — заявил Сокуров.

Он посоветовал руководителям Чечни направлять претензии лично Владимиру Путину.

Режиссёр отметил, что не будет просить президента РФ о личной встрече, но не откажется, если предложение поступит ему.

"Если у него будет желание встретиться поговорить, то я возражать и устраняться, конечно, не буду", — сказал Сокуров.

Ранее Pravda.Ru писала, что член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что президент России Владимир Путин вступил в полемику с режиссёром Александром Сокуровым об устройстве России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.