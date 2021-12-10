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Москва 24 запустила спецпроект о борьбе с травлей

Общество

По информации ВЦИОМ на 2021 год, 38% жителей России подвергались буллингу в школе. С травлей на работе сталкивались 32% граждан. Сотрудники Москвы 24 создали специальный проект о противостоянии насилию и непристойным насмешкам.

Москва 24 запустила спецпроект о борьбе с травлей

Буллинг — это неприятные шутки, оскорбления, угрозы, побои и другие подобные методы воздействия на человека. Чаще всего от этой проблемы страдают новенькие в группе или личности с какой-то особенностью. Например, поводом для травли может стать нетрадиционное имя, цвет кожи или полнота. Из-за буллинга люди получают травмы и могут покончить с собой.

"Целью спецпроекта является остановка буллинга. В его рамках будут рассказаны истории тех, кто подвергался травле, а также даны советы, как защитить себя от словесной агрессии", — написали на сайте Москвы 24.

В проекте о буллинге приняли участие такие популярные люди, как:

  • певец Митя Фомин,
  • актриса Елена Бирюкова,
  • комик Сергеич,
  • другие.

Раннее стало известно, что травле за необычную внешность подвергалась телезвезда Екатерина Варнава. Также о буллинге в детстве и юношестве рассказывала актриса Кристина Асмус.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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