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Адвокат назвал причины, по которым в России могут не взять на работу

Общество

В России по закону могут не принять на работу по пяти причинам. О них "Народным Новостям" рассказал адвокат Геннадий Нефедовский.

Адвокат назвал причины, по которым в России могут не взять на работу

Первое — несоответствие квалификации должности. Оно выявляется при ознакомлении с резюме или во время собеседования.

Вторая причина — недостаток опыта и навыков.

Ещё один повод отказать в трудоустройстве — состояние здоровья. Работодатель может запросить медицинские документы.

Также соискателю могут отказать в трудоустройстве из-за отсутствия подходящих вакансий и психологического несоответствия предлагаемой должности. Последнее определяется после специального тестирования.

Юрист напомнил, что в описании вакансии всегда есть требования. В них указаны уровень стрессоустойчивости, состояние здоровья, если работа связана с физическими нагрузками или тяжелыми погодными условиями.

Работодатель в России не имеет права отказать соискателю в работе по расовому, возрастному, религиозному или половому признаку. Как говорится в Трудовом кодексе, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

"Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника", - написано в законе.

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