Опрос показал, что россияне хотят в Грецию из-за вакцины

Портал TourDom провёл опрос, по результатам которого стало понятно, почему россияне на самом деле хотят слетать в Грецию.

Так, 18 процентов жителей России признались, что планируют поездку в Грецию исключительно ради европейского сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. При этом 11 процентов опрошенных хотят сделать это уже этим летом.

Среди участвовавших в опросе 8 процентов готовы ждать одобрения отечественных препаратов Всемирной организацией здравоохранения. А ещё 4 процента заявили, что опасаются миксовать российские и зарубежные препараты.

Уточняется, что опрос был проведён в связи с новостью о том, что российские туристы, которые были привиты "Спутником V", могут ревакцинироваться в Греции признанным в ЕС препаратом.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что новый штамм "омикрон" может стать неожиданным помощником в борьбе с пандемией коронавируса.

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