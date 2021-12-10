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Детский невролог назвала способы сдать ЕГЭ на высокие баллы

Общество

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова в интервью Pravda.Ru перечислила советы для успешной сдачи ЕГЭ.

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"Возьмём фразу из нашего культового фильма 1981 года "Чародеи", там хороший момент, когда главный герой говорит: "Цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю". Такая позиция хороша для тех, кто в глубине души победитель", — сказала Суворинова.

При этом она подчеркнула, что некоторых подростков необходимо поддерживать иначе. Специалист порекомендовала разработать с ребёнком план Б. Первый раз страшно говорить, что экзамен можно сдать плохо, но это всё равно необходимо, отметила Суворинова.

"Надо решить сразу: если ты не проходишь в этот ВУЗ, куда ты можешь пойти ещё: в другой ВУЗ, на другой факультет, может быть, в колледж. Возможен отъезд в другой город, где тоже есть подобные ВУЗы. То есть надо обсудить, чем ты будешь заниматься, если ты сдашь не так, как тебе хочется", — объяснила эксперт.

Вместе с этим она посоветовала сдать ещё один экзамен в качестве запасного варианта. Например, обществознание или профильную математику, с которыми возьмут в любое учебное заведение, пояснила специалист.

"Надо научиться как-то чередовать виды деятельности. Обязательно прогулка. Хорошо, если есть собака, гулять с собакой. Если ребёнок занимался каким-то видом спорта, ни в коем случае сейчас не бросать, продолжать тренировки, чтобы было переключение", — добавила невролог.

По мнению эксперта, получить высокие баллы на ЕГЭ помогут решение типовых задач и учёба в компании. Суворинова напомнила, что абитуриенты являются не соперниками, а потенциальными коллегами. Также она порекомендовала спать не менее восьми часов в сутки.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил за отмену ЕГЭ и возрождение советской системы образования. По словам руководителя ведомства, школа СССР была лучшей в мире и все об этом знали.

"Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодёжи", — заявил председатель СК.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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