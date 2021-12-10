Пригожин признался в тёплых личных отношениях с Евросоюзом

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина на запрос журналистов. Представители СМИ обратились к бизнесмену после того, как постоянные представители ЕС одобрили введение санкций против "ЧВК Вагнера" и связанных с ней людей и компаний.

В обнародованном заявлении петербургский бизнесмен иронично заметил, что официальные лица ЕС, несмотря на санкции, поддерживают отношения с ним:

"Радует, что несмотря на многочисленные санкции, у меня остались добрые личные отношения с Жозепом Боррелем и с Урсулой фон дер Ляйен, а также со многими другими лидерами западных стран, которых я выбирал, судя по докладу Роберта Мюллера. Но это уже совсем другая история".

Также Пригожин подчеркнул, что не имеет отношения ни к какой ЧВК, а организация, против которой были введены санкции, не существует.

"Как я уже многократно повторял, я никакого отношения не имею к ЧВК "Вагнер", и, насколько мне известно, такой структуры не существует. Поэтому ответить на ваши вопросы я могу с таким же успехом, как о Тридевятом царстве и Волшебнике Изумрудного города", — заявил предприниматель.