Учёные из Франции: прерывание сна повышает творческие способности

Техника прерывания сна повышает творческие способности. Исследование провели сомнологи из Парижского института мозга.

Как пишет Science Advances, в исследовании участвовали 100 добровольцев. Они должны были пройти 30 несложных математических тестов.

Участники, которые не справились с заданием, отправлялись отдыхать в тёмную комнату. Им нужно было сидеть с закрытыми глазами с бутылкой в руках. Если она выпадала, фиксировалось то, что человек заснул. Учёные в этот момент следили за активностью мозга с помощью электроэнцефалографии.

После сна участник возвращался к тесту. В итоге оказалось, что те, кто поспал, в три раза чаще решали задание.

Сомнологи сделали вывод, что состояние между сном и бодрствованием характеризуется повышенным творческим мышлением и усилением когнитивных способностей.

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