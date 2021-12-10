Как успеть похудеть до Нового года — совет диетолога

До новогодней ночи остаются считанные дни, но даже их может хватить на то, чтобы похудеть "к празднику".

Что для этого надо делать, рассказала в интервью РИА Новости врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, дабы избежать стресса и не испортить себе праздник, надо реально оценить свои параметры:

"Часто у желающих похудеть к конкретной дате — например, Новому году, — цель не кучу килограммов сбросить, а всего-то влезть в прошлогоднее платье. Этот результат достижим. Сильно же похудеть без вреда для здоровья уже не получится", — говорит диетолог.

По её словам, скорректировать фигуру в оставшиеся дни можно, если полностью отказаться от употребления сладких и солёных блюд.

"Мы набираем жир, когда едим сладкое — углеводы быстро в него превращаются. Соль же задерживает в организме воду, чем сбивает обменные процессы и провоцирует отечность. Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар и их тоже есть нельзя", — поясняет диетолог.

А вот "налегать" во время экстренного похудения надо на овощи:

"Надо больше есть клетчатки. То есть во все приёмы пищи добавляйте овощи. Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника. А значит, и пищеварение".

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