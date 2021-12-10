В Госдуме предложили штрафовать курящих рядом с беременными или детьми

Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением штрафовать курильщиков, которые "дымят" рядом с беременными женщинами или детьми.

По мнению депутата, такая мера позволит снизить вред от пассивного курения среди будущих матерей и несовершеннолетних.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего", — цитирует RT обращение депутата на имя главы Минздрава Михаила Мурашко .

Сейчас наказание за курение на детской площадке варьируется от двух до трёх тысяч рублей. Что же касается нарушения запрета на отдельных территориях, то предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее Pravda.Ru цитировала предложение Хамзаева по алкоголю в период праздничных дней. Так, политик заявил, что на долгих каникулах некоторые россияне не "видят меры" в употреблении спиртного и начинают "спиваться". В связи с этим депутат предложил ограничить продажу алкогольных продуктов в Новый год и последующие выходные.

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