Памяти Айдына Мехтиева

Несколько дней назад стало известно о смерти в Канаде нашего коллеги, выпускника факультета журналистики МГУ им. М. В.Ломоносова, много лет сотрудничавшего с Pravda.Ru, Айдына Мехтиева.

Айдын несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, вынужден был переехать в США, потом в Канаду, где, как ему говорили, можно было получить так необходимое ему чудо-лекарство.

Айдын очень верил в своё выздоровление, был полон творческих планов, радовался каждому дню и тому хорошему, что видел вокруг себя. Даже из больницы, находясь уже не в лучшей форме, он писал о дуновении свежего воздуха в палате, пении птиц и своём хорошем настроении и оптимизме.

Он был очень добрым и светлым человеком, в чём-то наивным и, может быть, иногда более открытым, незащищённым, чем это принято в мире журналистики. Но при всём при том, он был отличным серьёзным журналистом, его видеокомментарии по международной проблематике на видеоканале Pravda.Ru в Youtube набирали миллионные просмотры и тысячи комментариев. Он чувствовал темы, понимал, что важно, интересно, актуально.

Очень жаль, что Айдын не дождался чуда. Память о нём, его репортажи, комментарии, аналитические статьи будут жить и для его близких и друзей, и для его читателей и зрителей бывших, настоящих и будущих. Многие статьи ещё долго не потеряют актуальность, и поисковики будут выдавать их по всё новым и новым запросам.

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Светлая память хорошему человеку и настоящему журналисту

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