EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МИД РФ не исключили повторения "карибского кризиса"
Эксперт Пикин рассказал о разрушительных последствиях санкций против России
Пилот ВКС Максим Кабаков сумел посадить самолёт с отказавшим двигателем
Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена
В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины
Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"
Глава Союза пассажиров призвал ужесточить санкции за задержку авиарейсов
Шаляпин зажил на широкую ногу после смерти жены: "Убитый горем вдовец"
Британский адмирал высказался о новой "мировой войне" из-за России

Памяти Айдына Мехтиева

Общество

Несколько дней назад стало известно о смерти в Канаде нашего коллеги, выпускника факультета журналистики МГУ им. М. В.Ломоносова, много лет сотрудничавшего с Pravda.Ru, Айдына Мехтиева.

Памяти Айдына Мехтиева

Айдын несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, вынужден был переехать в США, потом в Канаду, где, как ему говорили, можно было получить так необходимое ему чудо-лекарство.

Айдын очень верил в своё выздоровление, был полон творческих планов, радовался каждому дню и тому хорошему, что видел вокруг себя. Даже из больницы, находясь уже не в лучшей форме, он писал о дуновении свежего воздуха в палате, пении птиц и своём хорошем настроении и оптимизме.

Он был очень добрым и светлым человеком, в чём-то наивным и, может быть, иногда более открытым, незащищённым, чем это принято в мире журналистики. Но при всём при том, он был отличным серьёзным журналистом, его видеокомментарии по международной проблематике на видеоканале Pravda.Ru в Youtube набирали миллионные просмотры и тысячи комментариев. Он чувствовал темы, понимал, что важно, интересно, актуально.

Очень жаль, что Айдын не дождался чуда. Память о нём, его репортажи, комментарии, аналитические статьи будут жить и для его близких и друзей, и для его читателей и зрителей бывших, настоящих и будущих. Многие статьи ещё долго не потеряют актуальность, и поисковики будут выдавать их по всё новым и новым запросам.

Война лидеров Киргизии и Казахстана набирает обороты

30 лет спустя: Баку и Ереван ГОТОВЫ Продолжать ВОЙНУ за Карабах 

Брешь в ОДКБ: боевики ИГИЛ готовят атаку на Туркмению и Узбекистан

Светлая память хорошему человеку и настоящему журналисту

Коллектив Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Узбекистане назревает "марш тюбетеек"
Россия готова к отключению от SWIFT, заявил политолог Зудин
В МИД РФ не исключили повторения "карибского кризиса"
Эксперт Пикин рассказал о разрушительных последствиях санкций против России
Пилот ВКС Максим Кабаков сумел посадить самолёт с отказавшим двигателем
Тотальная цифровизация может привести к деменции
Юрист оценила инициативу Центробанка о возврате денег жертвам кибермошенников
Экс-посол США в Германии Гренелл: Путин "прочитал" Байдена
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
"Труд": 10 странам мира грозит исчезновение с лица Земли
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Политика. Новости и аналитика
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников