Экономист: новогодний стол в этом году обойдется россиянам намного дороже

От покупки морепродуктов на новогодний стол в этом году лучше отказаться или заменить их дешёвыми аналогами. Так ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

Это связано с заметным повышением цен на икру и рыбу, а также с дефицитом этих продуктов.

"Красная рыба, икра, креветки и мидии уже сильно подорожали в рознице и вряд ли подешевеют в ближайший месяц. Причина во многом связана с логистикой и относительным дефицитом предложения", — заявил эксперт.

При этом Десятниченко отметил, что россияне не готовы жертвовать другими праздничными товарами и развлечениями.

"Никто не захочет подводить итоги прожитого года, строить планы на новый в окружении детей или внуков, родственников и друзей, заведомо лишив себя привычного ритуала украшения дома, запаха мандаринов, сладких подарков и угощений", — подчеркнул эксперт.

По словам Десятниченко, новогодний стол в этом году обойдется намного дороже, чем раньше. Продукты подорожали по сравнению с декабрём 2020 года не менее чем на 20-30%, некоторые категории — на 50%.

Также он отметил, что расходы перед новым годом ежегодно поднимаются на 15-20%. Сейчас к этому добавится еще и возросшая инфляция.

Экономист советует обратить внимание на распродажи и специальные предложения, а также на несетевые магазины. Дешевле обходятся и покупки у он-лайн продавцов.

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