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Студенты возмутились рекламной интеграцией "Альфа-банка" с Милохиным

Общество

На YouTube канале руководителя химкинского отделения "Боевого братства" Юрия Позднякова появилось видео с мнением студентов о скандальной рекламной интеграции "Альфа-банка" с тиктокером Даней Милохиным под названием "Мнение здоровой молодежи — Моргенштерн, Милохин, Альфа и прочее".

Мнение здоровой молодежи - Моргенштерн, Милохин, Альфа и прочее

На видео молодые люди с плакатами "Милохин — не пример для подражания", "Где достойный пример?", "Моргенштерн, ты слышал свои песни? Это — зло!" обратились ко всей молодежи России и рассказали о своём отношению к скандальной истории.

По словам собравшихся студентов, они устали видеть по телевидению и интернету лица, которые пропагандируют деградацию (Моргенштерн, Инстасамка, Милохин). Особенно досталось Дане Милохину, который не может сформулировать нормально предложение и путает Ленина с Ельциным. Они возмущены, что "Альфа-банк" спонсирует их творчество, и теперь подобных персонажей показывают по центральным телеканалам. По их мнению, компания, по сути, спонсирует деградацию российского общества.

Некоторые из присутствующих на пикете выступили с конкретными предложениями. В частности, предлагается создать специальную комиссию, которая будет оценивать деструктивную отдачу от таких попыток блогеров хайпануть или ввести на федеральном уровне обязанность пропагандировать вместо Милохина что-то доброе, светлое и умное.

Ранее рекламную интеграцию банка в клипе Милохина раскритиковали журналист Сергей Веселовский, политолог Владимир Карасёв, общественник Михаил Бутримов, рэпер Жиган, блогеры Константин Долгов и Юлия Витязева. А молодёжное крыло партии "Родина" и вовсе опубликовало обращение к руководству банка.

По мнению всех критиков, Даня Милохин, который красится и одевается в женскую одежду, явно пропагандирует среди молодёжи ценности ЛГБТ. Кроме того, сам блогер не скрывает, что употребляет наркотики. Общественники возмущены тем, что таких персонажей пиарят и спонсируют, тем самым увеличивая деградацию всего общества. Некоторые из высказавшихся по теме напомнили, что в РФ запрещена пропаганда нетрадиционной ориентации среди молодежи.

Ранее за пропаганду ЛГБТ был оштрафован телеканал "Муз-ТВ" после того, как Даня Милохин появился на ежегодной музыкальной премии в женском платье.

До Милохина лицом "Альфа-банка" был не менее популярный среди молодёжи рэпер Моргенштерн. Тиктокер заменил рэп-исполнителя после обвинений в распространении наркотиков через интернет, после чего Моргенштерн уехал из России.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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