Оформление инвалидности могут упростить в РФ

Минтруд РФ предложил упростить порядок оформления инвалидности в России.

По информации "Российской Газеты", разработанный министерством проект постановления правительства предусматривает возможность выбора личного или заочного прохождения медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.

Если человек выберет заочную форму, решение о признании его инвалидом предполагается принимать на основании записей в меддокументах. Их в бюро медико-социальной экспертизы может передать поликлиника, к которой приписан человек, или частная медорганизация, в которой он наблюдается.

В сообщении отмечается, что при заочном прохождении медико-социальной экспертизы может потребоваться личное присутствие человека, если возникнет необходимость в обследовании.

Также сообщается, что результаты медико-социальной экспертизы можно будет оспорить дистанционно.

В Минтруде предполагают, что новый порядок оформления инвалидности начнёт действовать с марта 2022 года, заменив временный, который введён весной прошлого года.

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