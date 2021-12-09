Минтруд РФ предложил упростить порядок оформления инвалидности в России.
По информации "Российской Газеты", разработанный министерством проект постановления правительства предусматривает возможность выбора личного или заочного прохождения медико-социальной экспертизы для оформления инвалидности.
Если человек выберет заочную форму, решение о признании его инвалидом предполагается принимать на основании записей в меддокументах. Их в бюро медико-социальной экспертизы может передать поликлиника, к которой приписан человек, или частная медорганизация, в которой он наблюдается.
В сообщении отмечается, что при заочном прохождении медико-социальной экспертизы может потребоваться личное присутствие человека, если возникнет необходимость в обследовании.
Также сообщается, что результаты медико-социальной экспертизы можно будет оспорить дистанционно.
В Минтруде предполагают, что новый порядок оформления инвалидности начнёт действовать с марта 2022 года, заменив временный, который введён весной прошлого года.
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