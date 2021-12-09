Мизулина: в интернете начали создавать ботофермы для вмешательства в выборы

Екатерина Мизулина, глава российской "Лиги безопасного интернета", в ходе заседания в Общественной палате заявила, что её сотрудники зафиксировали первые попытки влияния на выборы 2024 года.

Хотя до голосования и даже до старта избирательной кампании ещё уйма времени, по словам Мизулиной, "интернет активизировался":

началась массовая скупка раскрученных аккаунтов в соцсетях и создание региональных сетевых сообществ — так называемых ботоферм.

Глава ЛБИ отказалась привести конкретные примеры "активности будущих ботов", сославшись на то, что "есть риск их спугнуть и потерять возможность наблюдать за ситуацией в развитии".

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