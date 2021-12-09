Лидер списка богатейших людей России Владимир Потанин может стать ощутимо "беднее" и войти в историю, как человек, выплативший экс-супруге самую крупную сумму "отступных".
Издание Independent сообщило, что российскому бизнесмену предстоит новая судебная тяжба с бывшей женой по гражданскому иску, поданному в Лондоне. Для желающего сохранить свои деньги олигарха это не очень удачная новость, поскольку британские судьи в таких случаях делят имущество пары поровну.
По данным Forbes, состояние Потанина составляет около $30 млрд, во многом благодаря огромной доле в российской горнодобывающей компании "Норильский никель". Но сейчас он может потерять более $7 млрд, если его бывшей жене Наталье Потаниной удастся отстоять свои права на "совместно нажитое за 31 год брака". Женщина претендует на 50% акций "Норникеля".
Если судья поддержит Потанину, она получит третью по величине выплату при разводе в истории:
Самая крупная публично известная выплата при разводе в Великобритании, где будет рассматриваться дело Потаниных, составляет $631 млн, которые достались жене миллиардера Фархада Ахмедова.
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