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Экс-жена российского олигарха требует по суду $7 млрд

Общество

Лидер списка богатейших людей России Владимир Потанин может стать ощутимо "беднее" и войти в историю, как человек, выплативший экс-супруге самую крупную сумму "отступных".

Экс-жена российского олигарха требует по суду млрд

Издание Independent сообщило, что российскому бизнесмену предстоит новая судебная тяжба с бывшей женой по гражданскому иску, поданному в Лондоне. Для желающего сохранить свои деньги олигарха это не очень удачная новость, поскольку британские судьи в таких случаях делят имущество пары поровну.

По данным Forbes, состояние Потанина составляет около $30 млрд, во многом благодаря огромной доле в российской горнодобывающей компании "Норильский никель". Но сейчас он может потерять более $7 млрд, если его бывшей жене Наталье Потаниной удастся отстоять свои права на "совместно нажитое за 31 год брака". Женщина претендует на 50% акций "Норникеля".

Если судья поддержит Потанину, она получит третью по величине выплату при разводе в истории:

  • в 2019 году основатель Amazon Джефф Безос заплатил своей бывшей жене, Маккензи Скотт, $38 млрд за акции своей компании, что сразу сделало ее одной из самых богатых женщин в мире,
  • в 2021 году основатель Microsoft Билл Гейтс и его бывшая жена Мелинда Френч Гейтс разделили состояние на сумму более $131 млрд.

Самая крупная публично известная выплата при разводе в Великобритании, где будет рассматриваться дело Потаниных, составляет $631 млн, которые достались жене миллиардера Фархада Ахмедова.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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