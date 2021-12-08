В "Коммунистах России" оценили заявления о сносе памятников Ленину в РФ

Председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николая Сванидзе о будущем разрушении памятников Владимиру Ленину в нашей стране.

"Не дождётесь, предатели России. Я думаю, что снос памятников никогда не случится. Мы не Украина. Там, к сожалению, при фашистском перевороте оказалась возможной ситуация для сноса памятников Владимиру Ленину. Хотя Украина своей государственностью обязана, прежде всего, этому политику, который 24 российские области передал им", — объяснил Сурайкин.

По словам председателя ЦК партии "Коммунисты России", ломать памятники Ленину в РФ не станут, поскольку большая их часть является произведениями искусства и охраняется государством как историко-культурное наследие. Также политик подчеркнул, что, вероятно, "в историю уйдут такие господа как Сванидзе со своей антироссийской и антирусской риторикой".

"Российский народ помнит, сколько Ленин сделал для того, чтобы страна пошла вперёд семимильными шагами, чтобы для каждого простого человека в России, а потом в Советском Союзе была возможность иметь бесплатное образование, медицину, достойную старость, свободу выбора профессии и многие другие вещи. Поэтому русский народ, в отличие от таких предателей России как господин Сванидзе, благодарен Ленину и с огромным уважением к нему относится", — объяснил Сурайкин.

Ранее Сванидзе предрёк разрушение памятников Ленину на территории всей страны. По словам историка, власти пока не идут на этот шаг, поскольку не хотят тревожить людей, для которых народный вождь всё ещё значимая фигура.

"Я думаю, придёт мальчик с мамой. Скажет: "Мама, кто этот дядя?". И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос", — сказал Сванидзе в беседе с URA.RU.

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