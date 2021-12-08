Корпорация Google традиционно подвела итоги года в ролике "Год в Поиске 2021". В клипе снялась популярная певица Манижа. Она спела песню "Неделимые".
Самыми быстрорастущими запросами в категории "события" оказались:
Также россияне следили за новостями о стрельбе в Казани и захвате Афганистана боевиками террористической организации "Талибан"*. Вместе с этим граждан нашей страны волновали контейнеровоз в Суэцком канале и крупный сбой Facebook.
По данным компании Google, жители России в этом году пытались узнать, что такое:
Ещё граждане искали значение слов "аквадискотека", "дружба", "феминизм", "эквайринг", "ПЦР-тест". Также россияне вбивали в строчку поисковика названия мультиков. Больше всего запрашивали следующие произведения: "Душа", "Лука", "Семейка Адамс", "Ледниковый период", "Красавица и чудовище".
* запрещённая в РФ террористическая организация
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