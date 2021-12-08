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Google назвал самые популярные запросы россиян в 2021 году

Общество

Корпорация Google традиционно подвела итоги года в ролике "Год в Поиске 2021". В клипе снялась популярная певица Манижа. Она спела песню "Неделимые".

Google Россия – Год в Поиске 2021 #годвпоиске

Самыми быстрорастущими запросами в категории "события" оказались:

  • Чемпионат Европы по футболу;
  • Олимпиада в Токио;
  • Евровидение;
  • Чемпионат мира по хоккею;
  • учреждение Дня Отца.

Также россияне следили за новостями о стрельбе в Казани и захвате Афганистана боевиками террористической организации "Талибан"*. Вместе с этим граждан нашей страны волновали контейнеровоз в Суэцком канале и крупный сбой Facebook.

По данным компании Google, жители России в этом году пытались узнать, что такое:

  • симпл дипл;
  • митинг;
  • поп ит;
  • формалин;
  • Clubhouse.

Ещё граждане искали значение слов "аквадискотека", "дружба", "феминизм", "эквайринг", "ПЦР-тест". Также россияне вбивали в строчку поисковика названия мультиков. Больше всего запрашивали следующие произведения: "Душа", "Лука", "Семейка Адамс", "Ледниковый период", "Красавица и чудовище".

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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