EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВОЗ объяснила высокую заразность омикрон-штамма: он снижает антитела
Мурашко рассказал, сколько должны жить россияне
Литва отключится от электроэнергии России в 2025 году
Посол РФ в Венгрии: Москва увеличивает объёмы поставок газа в Европу
МИД Украины: Зеленский и Байден обсудят сдерживание России
На курорте "Роза Хутор" расширили горнолыжную инфраструктуру
Собянин распорядился оказать полную поддержку пострадавшим в МФЦ "Рязанский"
ВОЗ: "омикрон" может стать доминантным штаммом COVID-19 в Европе в январе
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции

Обезвредить стрелка в МФЦ "Рязанский" помог российский актёр

Общество

24-летний актёр Большого театра Илья Артамонов увидел в МФЦ окровавленную сотрудницу и бросился на помощь к полицейскому, который пытался не дать стрелку уйти.

Обезвредить стрелка в МФЦ "Рязанский" помог российский актёр

Как сообщает ТГ-канал "Осторожно, новости", Илью Артамонова в центр Госуслуг в день трагедии привела необходимость получить новый паспорт. Старый он недавно потерял. Заявление у него принимал старший лейтенант Домолаев.

В МФЦ "Рязанский" сработала пожарная сигнализация. Люди стали спешно покидать здание после громких хлопков, которые приняли за взрывы.

Технические сотрудники МФЦ выбегали с криками: "Бомба, бомба!”

Артамонов не прошёл мимо, когда увидел, что полицейский пытается задержать стрелка. Молодой актёр помог обезвредить нападавшего, который пытался скрыться с места преступления на велосипеде. Илья прижал шею стрелявшего коленом.

Сергей Глазов на допросе заявил, что расстрелял людей, потому что "Вы уроды, вы заставляете людей маски носить”.

С собой у Глазова был нож, переделанный под боевой пистолет, а также некое подобие петарды.

Илья уверен, что нападение не было результатом случайного конфликта.

Один из посетителей МФЦ набросился на стрелка, но полицейский Домолев его остановил. Вместе с Артамоновым они дождались подмогу и передали стрелявшего силовикам. После этого актёр пошёл на репетицию.

Жертвами стрелка стали сотрудница МФЦ и охранник. Они скончались на месте. В процессе нападения лёгкое ранение получила также девочка. Жизни и здоровью ребёнка в настоящий момент ничего не угрожает. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стрельба в МФЦ: преступником объявили не того
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Обезвредить стрелка в МФЦ "Рязанский" помог российский актёр
Мурашко рассказал, сколько должны жить россияне
Литва отключится от электроэнергии России в 2025 году
Посол РФ в Венгрии: Москва увеличивает объёмы поставок газа в Европу
Верховный суд: нарушителей масочного режима будут штрафовать по фото
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
МИД Украины: Зеленский и Байден обсудят сдерживание России
На курорте "Роза Хутор" расширили горнолыжную инфраструктуру
Собянин распорядился оказать полную поддержку пострадавшим в МФЦ "Рязанский"
ВОЗ: "омикрон" может стать доминантным штаммом COVID-19 в Европе в январе
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников