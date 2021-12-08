Обезвредить стрелка в МФЦ "Рязанский" помог российский актёр

24-летний актёр Большого театра Илья Артамонов увидел в МФЦ окровавленную сотрудницу и бросился на помощь к полицейскому, который пытался не дать стрелку уйти.

Как сообщает ТГ-канал "Осторожно, новости", Илью Артамонова в центр Госуслуг в день трагедии привела необходимость получить новый паспорт. Старый он недавно потерял. Заявление у него принимал старший лейтенант Домолаев.

В МФЦ "Рязанский" сработала пожарная сигнализация. Люди стали спешно покидать здание после громких хлопков, которые приняли за взрывы.

Технические сотрудники МФЦ выбегали с криками: "Бомба, бомба!”

Артамонов не прошёл мимо, когда увидел, что полицейский пытается задержать стрелка. Молодой актёр помог обезвредить нападавшего, который пытался скрыться с места преступления на велосипеде. Илья прижал шею стрелявшего коленом.

Сергей Глазов на допросе заявил, что расстрелял людей, потому что "Вы уроды, вы заставляете людей маски носить”.

С собой у Глазова был нож, переделанный под боевой пистолет, а также некое подобие петарды.

Илья уверен, что нападение не было результатом случайного конфликта.

Один из посетителей МФЦ набросился на стрелка, но полицейский Домолев его остановил. Вместе с Артамоновым они дождались подмогу и передали стрелявшего силовикам. После этого актёр пошёл на репетицию.

Жертвами стрелка стали сотрудница МФЦ и охранник. Они скончались на месте. В процессе нападения лёгкое ранение получила также девочка. Жизни и здоровью ребёнка в настоящий момент ничего не угрожает.

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