Верховный суд: нарушителей масочного режима будут штрафовать по фото

В России теперь будут штрафовать нарушителей масочного режима по фото. Как говорится в постановлении Верховного суда, теперь не потребуются расследование и экспертиза.

Как сообщает РИА Новости, Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без экспертиз и расследований, достаточно будет протокола и фотографии.

Постановление вынесла коллегия по административным правонарушениям Верховного суда РФ.

Такое решение было принято после проверки в одном из продуктовых магазинов района Люблино. Там продавец был без маски. На магазин составили протокол о штрафе в 100 тысяч рублей по статье "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".

Администрация магазина подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. В ней указали, что Люблинский районный суд не назначил экспертизу по фотоснимку.

Верховный суд в жалобе отказал.

В октябре руководитель Роспотребнадзора Анна Попова потребовала увеличить санкции за нарушение антикоронавирусных мер. По её словам, власти планируют изменить кодекс об административных правонарушениях.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что штрафы должны быть не просто обидными, а предупреждающими. Она заявила о ключевой функции штрафа: жизнь гражданина станет более сложной, поэтому ему не захочется пойти против закона.

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