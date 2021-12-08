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"Одноклассники" составили топ самых обсуждаемых тем, событий и звёзд в 2021 году

Общество » Соцсети » Одноклассники

Соцсеть "Одноклассники" опубликовала итоги уходящего года, составив топ самых обсуждаемых тем, событий и знаменитостей в 2021-ом.

"Одноклассники" составили топ самых обсуждаемых тем, событий и звёзд в 2021 году

На специальном сайте появился раздел "Темы и события". Выяснилось, что больше всего в этом году россияне обсуждали COVID-19, вакцинацию, QR-коды, выборы в Госдуму, лесные пожары, "Евровидение", полёты в космос.

Самыми обсуждаемыми телеведущими и актёрами в "Одноклассниках" стали:

  • Максим Галкин;
  • Ольга Бузова;
  • Лариса Гузеева;
  • Дмитрий Нагиев;
  • Ксения Собчак;
  • Ирина Горбачёва;
  • Константин Хабенский;
  • Юлия Пересильд;
  • Мария Шукшина;
  • Сергей Бурунов.

Что касается музыкантов, то чаще всего россияне упоминали в своих публикациях рэп-исполнителя Dava и певца Филиппа Киркорова. В топ также вошли Полина Гагарина, Пелагея и Даня Милохин.

Рейтинг самых обсуждаемых спортсменов возглавил Хабиб Нурмагомедов (UFC). За ним следуют гимнаст Никита Нагорный, футболист Лионель Месси и боец MMA Фёдор Емельяненко.

"Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актёра театра и кино Василия Ланового, известного режиссёра и актёра Владимира Меньшова, актёра Андрея Мягкова, звезды французского кино Жана-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского", — прокомментировали представители соцсети.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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