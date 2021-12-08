В России предложили сделать пятницу выходным днём для мусульман

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что многие представители конфессии выступают за введение выходного дня в пятницу.

По его словам, для мусульман последний день рабочей недели является священным. Именно в пятницу они традиционно идут в мечеть на молитву, передаёт РИА Новости.

"Письменных обращений с просьбой сделать пятницу выходным днём у нас не было, но в разговорах мусульмане неоднократно высказывали мнение, что, конечно, это было бы неплохо", — сказал Крганов.

Он также добавил, что подобные инициативы необходимо обсуждать с широкой общественностью перед их законодательным утверждением.

Как отметил муфтий, некоторые мусульмане не ощущают каких-либо трудностей, работая по пятницам. Среди них есть представители религиозной конфессии, которые успевают сходить в мечеть во время обеденного перерыва.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.