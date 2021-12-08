В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мандарины к новогоднему столу

Мандарины с зелёной кожурой могут быть спелыми и сладкими, пояснила начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова. Кроме этого, между цедрой и мякотью фрукта должна быть "прослойка" воздуха.

Однако, если мандарин "надулся" от воздуха и вы ощущаете это пальцами, это показатель, что продукт, вероятно, уже залежался.

Котельникова подчеркнула, что не стоит верить всему, что продавцы написали на ценниках. К примеру, под видом более дорогого сорта, могут продать более дешёвые.

"Например, под видом абхазских могут продавать мандарины сорта "Клементин". Это подтверждалось лабораторно во время исследования Роскачества", — цитирует "Прайм" Котельникову.

По словам эксперта, в России популярны несколько видов этого фрукта:

"Клементин" — гибрид апельсина и мандарина,

"Муркотт" — гибрид мандарина и танжерина,

"Ндоркотт" — гибридный сорт родом из Марокко,

"Сатсума" — настоящие мандарины,

"Уншиу" — сорт характерен для абхазских мандаринов,

"Шива-микан" — настоящий мандарин.

Впрочем, как правило, мало кто из покупателей различает их между собой.

Котельникова пояснила, что после покупки фрукта, несмотря на то, что он в кожуре, мандарины нужно промыть. Продукт множество раз перекладывали и трогали руками, на них скапливается пыль и их могли обработать воском для большего "лоска".

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