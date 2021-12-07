Задержавший стрелка в московском МФЦ полицейский Домолаев получит госнаграду

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, который задержал стрелка в МФЦ "Рязанский", получит государственную награду.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев внёс президенту РФ Владимиру Путину представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который, будучи безоружным, сумел задержать злоумышленника, открывшего стрельбу в московском многофункциональном центре.

Домолаев рассказал, что услышал звуки выстрелов и побежал в ту сторону, где раздавались хлопки. Он увидел вооружённого пистолетом и ножом стрелка и задержал его.

Благодаря профессиональным действиям полицейского удалось не допустить других жертв, отметили в МВД.

Инцидент произошёл 7 декабря в многофункциональном центре "Рязанский". Причиной трагедии стал конфликт из-за медицинской маски. 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов открыл огонь по людям из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. На месте происшествия погибли сотрудница МФЦ и посетитель. Ещё четверо получили ранения, в том числе 10-летняя девочка, за жизнь которой сейчас борются врачи. Стрелка задержал полицейский Георгий Домолаев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.