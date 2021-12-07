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Ветеран МВД прокомментировал ситуацию со стрельбой в московском МФЦ

Общество

Руководитель ассоциации Профсоюзов правоохранительных органов, ветеран МВД Алексей Лобарев оценил для Pravda. Ru предложение сенатора Александра Башкина обсудить запрет свободной продажи травматического оружия после стрельбы в московском МФЦ.

Ветеран МВД прокомментировал ситуацию со стрельбой в московском МФЦ

"Ужесточение закона не поможет. Все равно сотрудники охраны и безопасности, организации будут приобретать. Порою, надо им это оружие. Они пользуются, они умеют, проходят специальную подготовку учебную, сдают экзамены, в тире стреляют. То есть они знают, как пользоваться. Но такое оружие попадает в чужие руки и там, конечно, идут злоупотребления", — сказал Лобарев.

По мнению ветерана МВД, не стоит из-за единичных случаев "переворачивать закон".

"Надо контролировать, конечно. Чаще об этом говорить в СМИ. Но это единичные случаи. По ним не надо нам закон переворачивать. Потому что идёт и так ужесточение. Кому надо, он всегда найдет, нарушит. Надо, чтобы этого меньше было. Причинно-следственные связи надо выявлять, предупреждать, рассказывать, начиная уже со школьной скамьи", — отметил собеседник издания.

Он считает, что причина появления таких стрелков лежит в 90-х, когда государство отказалось от принудительного лечения больных людей.

"Это зависит от состояния здоровья людей. Наверное, погорячились мы, когда в 90-е годы сделали такое законодательное решение, чтобы больных людей, склонных к таким явлениям, не привлекали в лечебные заведения, только с из разрешения. Такие сегодня есть, стоят на учете, угрожают. Об этом полиция знает. Но закон такой, что очень сложно гражданина, от которого угрозы исходят, заставить пролечить", — подчеркнул Лобарев.

Ранее член Совета Федерации Александр Башкин в беседе с РИА Новости предложил обсудить возможность введения запрета на свободную продажу травматического оружия, которое легко переделывается в боевое. Так сенатор отреагировал на стрельбу в московском МФЦ "Рязанский", которую устроил военный пенсионер Сергей Глазов, используя травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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