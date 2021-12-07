Компанию Google оштрафовали в России еще на 5 миллионов рублей за неудаление нежелательного контента.
Как сообщает ТАСС, постановление вынес Таганский районный суд.
"Мировой судебный участок Таганского района оштрафовал Google на 5 млн рублей по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации)", - сказали в суде.
Таким образом сумма штрафов у Google достигает уже почти 50 миллионов рублей.
Ранее по таким же статьям вынесли протоколы в 70 миллионов рублей Facebook (Meta Platforms), TikTok должен заплатить чуть больше 4 миллионов.
По данным Роскомнадзора, TikTok уже оплатил штрафы полностью, Facebook - восемь штрафов на сумму 26 миллионов, Google - три штрафа на 6 миллионов рублей.
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