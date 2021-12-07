Цены на бензин в России продолжают расти

Цены на бензин в России продолжают расти. Подорожание наблюдается десятую неделю подряд.

Как сообщают Вести.Ru, Аи-92 подорожал за неделю в среднем на 20 копеек и достиг стоимости 47,11 рублей за литр, Аи-95 — на 22 копейки до 52,14 рублей, Аи-100 — на 24 копейки до 59,88 рублей.

В Москве цены взлетели практически на всех заправках:

"ТНК-Столицы",

"РН-Москвы",

"Лукойл",

"Татнефть",

"Газпром нефть",

"Нефтьмагистраль",

"Петрол Комплекс",

Shell.

Стоимость дизельного топлива выросла на 21 копейку, до 52,67 рублей.

Как заявил вице-премьер Юрий Борисов, заменителем бензина и дизеля является сейчас газомоторное топливо.

"Транспортная отрасль, в первую очередь автомобильная, находится на этапе глобального перехода на новые источники энергии — природный газ, электричество, водород… Газомоторное топливо является наиболее перспективным заменителем дизельного топлива и бензина вследствие низкой себестоимости… и затрат по переходу на него", — отметил Борисов.

Количество автомобилей на таком топливе выросло за последние три года с 93 тысяч до 227. Также увеличивается число газозаправочных станций.

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