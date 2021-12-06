В Госдуме оценили возможные изменения в порядке выплат пенсий

Разработанные Минтрудом поправки в правила выплаты пенсий расширят возможности россиян по оформлению получения выплат, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ о готовящемся изменении порядка единовременного получения накоплений.

"Открывается новое окно возможностей. Граждане могут, не приходя непосредственно в соответствующие ведомства, в отделения ПФР, подать на портале "Госуслуги" заявление о соответствующих выплатах", — сказала депутат.

Она отметила, что у россиян также сохранится возможность непосредственного обращения в ПФР и МФЦ для оформления выплат.

Ранее в СМИ появилась информация о подготовленном Минтрудом пакете поправок в ряд приказов, которые касаются правил начисления и расчётов трудовых пенсий. В министерстве планируют изменить порядок единовременного получения накоплений.

Нововведения могут затронуть получателей пенсий по потере кормильца и инвалидности, а также тех, у кого не хватает пенсионных баллов или трудового стажа для назначения страховой пенсии по старости.

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