Стало известно об отношении российских врачей к QR-кодам и вакцинации

Мнения российских медиков относительно законопроекта о QR-кодах, накладывающих запреты на невакцинированных граждан, разделились. Около трети врачей — 36,5% — отрицательно относятся к QR-кодам, четверть специалистов (24,6%) его поддерживает. Ещё 17% российских медиков уверены, что существующие ограничения для непривитых нужно ужесточить. Таковы результаты исследования, которое было призвано выяснить отношение врачей к QR-кодам и обязательно вакцинации. Как сообщает РБК, оно было проведено мобильным приложением "Справочник врача". В опросе приняли участие 3079 медиков из разных российских регионов.

Что касается обязательной вакцинации, ровно половина врачей, принявших участие в опросе, выступают за эту меру (49,7%), а половина — против (50,3%).

При этом подавляющее число респондентов считает, что проводимая сегодня кампания по убеждению граждан вакцинироваться не является успешной и эффективной.

Большинство врачей (61,1%) уверены, что против вакцинации граждан настроили заявления властей по этому поводу, которые противоречили друг другу. Почти столько же специалистов (59,7%) считают, что информация о преимуществах вакцинации не объясняется населению понятно и доступно в СМИ. Такое же количество врачей (59,3%) полагают, что людям недостаточно рассказывают о тяжёлом протекании коронавируса и возможности летальных исходов. Больше половины опрошенных медиков — 55,9% — уверены, что принуждение вакцинироваться под угрозой увольнения с работы также было ошибочным шагом.

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