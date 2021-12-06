Daily Mail: самой пьющей нацией мира признали австралийцев

Самой пьющей нацией мира признали австралийцев.

Как пишет Daily Mail, таковы результаты глобального исследования по наркотикам и алкоголю.

По результатам исследования, за 2021 год жители Австралии напивались в среднем 27 раз. Это почти в два раза больше средних показателей по миру. Жители этой страны выпивают примерно дважды в неделю.

Второе место в списке злоупотребляющих заняла Дания, далее идут Финляндия, Великобритании и США.

При этом любящие выпить чувствуют угрызения совести. Больше всего — ирландцы: примерно в четверти случаев. Ответ "выпил слишком много и слишком быстро" набрал почти 50 процентов голосов.

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