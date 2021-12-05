Польские пограничники остановили российское судно в Гданьском заливе

Польские пограничники остановили российское судно в Гданьском заливе. Происшествие произошло в ночь на 4 декабря.

Об этом сообщает RMF FM.

Торговый корабль отклонился от маршрута и двигалось слишком близко к берегу. Из-за чего чуть не сел на мель. Экипаж корабля долго не отвечал береговой охране. Через какое-то время поляки смогли вступить с ним в контакт. Судно направили на якорную стоянку.

Речь идет о корабле "Руслана". Он принадлежит петербургской компании и перевозил стальные конструкции из Литвы в Польшу.

Ранее судно научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задержали в Дании. В ходе ареста были изъяты судовые документы. Сообщалось, что задержание судна осуществлялось в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны.

Судно было задержано 1 ноября. Учёные вернулись домой только 24 ноября.

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