Вильфанд: в регионы России придут сильные морозы — местами до -30

Согласно сообщению Гидрометцентра России, суровая зима придёт сразу в несколько регионов страны. Столбики термометров опустятся сразу на 8-10 градусов по цельсию.

Так, согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание ожидают в следующих областях:

Мурманской — минус 17-22 градуса,

Вологодская — минус 29 градусов,

Ленинградскую — минус 14-19 градусов,

Ярославская, Ивановская — до -20,

Кировская область — до 25-28 градусов,

Пермский край — до минус 25-28 градусов,

Карелия — минус 17-22 градуса.

"Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня", — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.

Похолодает и в регионах Уральского федерального округа.

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