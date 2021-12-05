Согласно сообщению Гидрометцентра России, суровая зима придёт сразу в несколько регионов страны. Столбики термометров опустятся сразу на 8-10 градусов по цельсию.
Так, согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание ожидают в следующих областях:
"Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8-10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня", — цитирует научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда ТАСС.
Похолодает и в регионах Уральского федерального округа.
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