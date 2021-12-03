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Минюст России пополнил реестр СМИ-иноагентов четырьмя журналистами

Общество

Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов четырёх журналистов.

Минюст России пополнил реестр СМИ-иноагентов четырьмя журналистами

"В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Хисамова Регина Фаритовна, Гималова Регина Эмилевна, Григорьев Андрей Валерьевич и Григорьева Алина Александровна", — сообщили ТАСС в Минюсте.

Отмечается, что Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин. Армия. Право" внесена в реестр НКО-иноагентов.

Согласно сообщению, Хисамова является автором "Медиазоны" (включена в реестр СМИ-иноагентов), остальные являются журналистами "Idel.Реалии" (включено в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российские власти позволят СМИ из реестра иностранных агентов задавать вопросы президенту Владимиру Путину в ходе пресс-конференции 23 декабря. Как подчеркнул пресс-секретарь лидера РФ, СМИ-иноагентов пригласили на мероприятие. Среди них выбрали издания, которые рассказывают о деятельности президента, добавил Песков. Он также отметил, что сейчас существует много СМИ, которые выполняют функции иностранных агентов. При этом подобный статус не означает запрет на работу в нашей стране, сказал представитель Кремля.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Наталия Красовская
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