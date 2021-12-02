"На недельку до второго": Пригожин пошутил о снежном коллапсе

Улучшения дорожной ситуации в Петербурге на фоне сильных снегопадов стоит ждать не раньше 3 декабря. Так считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель в 2019 и 2020 годах уже комментировал готовность петербургских властей к зимнему сезону. В связи с этим журналисты вновь обратились к Пригожину, чтобы узнать его мнение по поводу ситуации с уборкой снега в этом году.

По мнению Пригожина, снегоуборка в Петербурге стартует не раньше 3 декабря. Свой комментарий он дополнил строчкой из известной песни. Ответ бизнесмена приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика — "на недельку до второго я уеду в Комарово". А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска", — пояснил бизнесмен.

Петербург в этом году столкнулся с проблемой заснеженных улиц. Многие жители жалуются, что не могут добраться до работы и школы из-за высоких сугробов. Коммунальщики не справляются со своей работой, в связи с чем некоторым петербуржцам приходится брать лопаты и чистить улицы своими силами.