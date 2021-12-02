Специалист оценил планы РКН ввести централизованное управление VPN-сервисами

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин прокомментировал Pravda.Ru планы Роскомнадзора ввести централизованное управление VPN-сервисами.

"VPN — в основном есть приложения, есть веб-сайты. Там проходит монетизация. То есть разработчики VPN в любом случае должны хотя бы как-то окупать свои затраты, они вносят блок рекламы и в приложение встраивают рекламу. Под угрозой блокировки они будут соглашаться с Роскомнадзором присоединиться к этому централизованному управлению", — сказал Вакулин.

Он отметил, что у Роскомнадзора может появиться возможность блокировки ресурса, к которому осуществляется доступ через VPN, без отправки официального запроса в другие страны.

"Если Роскомнадзор захочет заблокировать какой-то определённый веб-сайт, то может сделать это даже при помощи этих VPN. Если вы будете пользоваться какими-то определёнными VPN, которые там обозначены в списке, РКН сможет просто в ту же секунду, без отправки какого-то официального запроса в другие страны, заблокировать ресурс", — заявил собеседник издания.

По словам Вакулина, новая инициатива Роскомнадзора лишит пользователей анонимности при использовании VPN.

"Но здесь ещё идёт основа в чём? В том, что не только блокировка контента будет осуществляться или блокировка каких-то определённых веб-сайтов, но и, скорее всего, передача данных от регулятора до каких-либо силовых ведомств. То есть используя VPN, невозможно гарантировать анонимность, а если ещё и будет централизованное управление, то анонимность здесь вообще исключается", — подчеркнул специалист по компьютерной безопасности.

Несмотря на то, что Роскомнадзор рассматривает "даркнет" исключительно в негативном свете, там есть и позитивная сторона, считает Вакулин.

"Уже всем людям навязали, что в даркнете всё плохо, там одна чернота, наркотиками промышляют и так далее. Но там есть и позитивная сторона: люди, которые общаются на откровенные темы, обмениваются интимными фотографиями. Им не хочется, чтобы какой-то сотрудник видел их переписку и так далее", — добавил специалист по сетевой безопасности.

Ранее Роскомнадзор попросил компании сообщить, нужны ли им сервисы Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, а также анонсировал введение централизованного управления VPN-сервисами.

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