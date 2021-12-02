Попова: коронавирус обрёл свою сезонность

Эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется, заявила Анна Попова, главный государственный санитарный врач и глава Роспотребнадзора. Она заметила, что коронавирус обретает сезонность.

"На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется — это совершенно очевидно", — проинформировала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Попова отметила, что уже удаётся прогнозировать подъёмы и спады заболеваемости, что говорит о сезонности вируса.

"Мы уже понимаем в определённой степени, так скажем, манеры нового нашего "гостя" планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность", — сказала она.

Отмечается, что вирус COVID-19 активизируется во второй половине сентября.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что заметный прирост количества заболевших коронавирусом в России придётся на начало 2022 года. Это будет новая волна, и её можно ожидать уже во второй половине января. В этот же период может сказаться и новый омикрон-штамм.

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