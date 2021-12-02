За что можно поплатиться жизнью в Северной Корее

Жителя КНДР приговорили к расстрелу за незаконный ввоз в страну сериала "Игра в кальмара". Школьника, купившего сериал, приговорили к пожизненному. За что ещё можно поплатиться в Северной Корее? Турист Михаил Зарубин, побывавший в стране, которую называют "заповедником коммунизма", рассказал о строжайших запретах, действующих в КНДР.

Без джинсов и интернета

Приезжему в одну из самых закрытых стран мира рекомендуют ознакомиться с жёсткими порядками, царящими в республике. В частности, придётся забыть о джинсах, особенно голубого цвета, так как эта одежда считается олицетворением опасных западных ценностей.

Туристам придётся забыть на время посещения Северной Кореи об интернете, либо платить за его использование баснословную сумму при том, что почти все сайты в стране заблокированы. Гражданам КНДР запрещается выходить в Сеть под страхом смерти.

Табу на перемещения и атрибуты "гнилого запада"

Передвижение в стране регламентировано строжайшими правилами.

Для выезда из своего населённого пункта необходимо получить пропуск. Для въезда в Пхеньян — разрешение с тремя печатями. Достать такое разрешение крайне проблематично.

Тампоны признаны вредным предметом гигиены. Женщины в стране пользуются кусками ткани.

На напиток Coca-Cola введено строжайшее табу. Нарушителя ждёт 15-летний срок пребывания в трудовом лагере.

Опечатки, собаки и "капиталистические причёски"

Собаки и другие домашние любимцы признаны в КНДР символом "буржуазного упадка". Их запрещено иметь в домах, но кушать можно. Изъятые братья наши меньшие отправляются в ресторан.

За опечатку в материале про лидеров страны редакторов незамедлительно приговаривают к расстрелу. В 2015 казнили редактора газеты, который пропустил одну опечатку.

Если заключённый в Северной Корее сбежит из тюрьмы, то казнят не только его самого, но и три поколения его семьи, начиная с самых старших.

Под строжайшим запретом в республике окрашивание волос, пирсинг и "капиталистические причёски". И модник, и парикмахер отправятся в тюрьму на пять лет.

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