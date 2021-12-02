EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Запашный демонстративно вышел из "Союза цирковых деятелей"
"АвтоВАЗ" выплатит сотрудникам деньги за ревакцинацию от COVID-19
Врач предупредил о неожиданном симптоме при COVID-19
Получение медотвода от прививки против COVID-19 упрощается, считает врач Малышев
Лавров выступил против продвижения НАТО на восток
Блинкен заявил о несоблюдении РФ перемирия в Донбассе
Песков заявил, что СМИ-иноагенты примут участие в пресс-конференции Путина
Знаменитый камерный хор исполнил кавер на песню "Трава у дома"
Политолог назвал Украину плацдармом США для нанесения вреда России

За что можно поплатиться жизнью в Северной Корее

Общество

Жителя КНДР приговорили к расстрелу за незаконный ввоз в страну сериала "Игра в кальмара". Школьника, купившего сериал, приговорили к пожизненному. За что ещё можно поплатиться в Северной Корее? Турист Михаил Зарубин, побывавший в стране, которую называют "заповедником коммунизма", рассказал о строжайших запретах, действующих в КНДР.

За что можно поплатиться жизнью в Северной Корее

Без джинсов и интернета

Приезжему в одну из самых закрытых стран мира рекомендуют ознакомиться с жёсткими порядками, царящими в республике. В частности, придётся забыть о джинсах, особенно голубого цвета, так как эта одежда считается олицетворением опасных западных ценностей.

Туристам придётся забыть на время посещения Северной Кореи об интернете, либо платить за его использование баснословную сумму при том, что почти все сайты в стране заблокированы. Гражданам КНДР запрещается выходить в Сеть под страхом смерти.

Табу на перемещения и атрибуты "гнилого запада"

Передвижение в стране регламентировано строжайшими правилами.
Для выезда из своего населённого пункта необходимо получить пропуск. Для въезда в Пхеньян — разрешение с тремя печатями. Достать такое разрешение крайне проблематично.

Тампоны признаны вредным предметом гигиены. Женщины в стране пользуются кусками ткани.

На напиток Coca-Cola введено строжайшее табу. Нарушителя ждёт 15-летний срок пребывания в трудовом лагере.

Опечатки, собаки и "капиталистические причёски"

Собаки и другие домашние любимцы признаны в КНДР символом "буржуазного упадка". Их запрещено иметь в домах, но кушать можно. Изъятые братья наши меньшие отправляются в ресторан.

За опечатку в материале про лидеров страны редакторов незамедлительно приговаривают к расстрелу. В 2015 казнили редактора газеты, который пропустил одну опечатку.

Если заключённый в Северной Корее сбежит из тюрьмы, то казнят не только его самого, но и три поколения его семьи, начиная с самых старших.

Под строжайшим запретом в республике окрашивание волос, пирсинг и "капиталистические причёски". И модник, и парикмахер отправятся в тюрьму на пять лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Северная Корея, ад на земле
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"АвтоВАЗ" выплатит сотрудникам деньги за ревакцинацию от COVID-19
Попова: коронавирус обрёл свою сезонность
Врач предупредил о неожиданном симптоме при COVID-19
Готов ли Лукашенко к применению ядерного оружия
Получение медотвода от прививки против COVID-19 упрощается, считает врач Малышев
Лавров выступил против продвижения НАТО на восток
Блинкен заявил о несоблюдении РФ перемирия в Донбассе
Песков заявил, что СМИ-иноагенты примут участие в пресс-конференции Путина
Андрей Кортунов: в Нагорном Карабахе посредничество России незаменимо
Знаменитый камерный хор исполнил кавер на песню "Трава у дома"
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников