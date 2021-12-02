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Сколько денег нужно россиянину для счастья, узнал Superjob

Общество

Портал Superjob провёл исследование, чтобы выяснить, какая сумма в месяц сделает счастливым среднестатистического россиянина. Оказалось, что в среднем житель России хотел бы иметь ежемесячный доход в 178 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, который привёл результаты опроса Superjob, размещённые в четверг.

Сколько денег нужно россиянину для счастья, узнал Superjob

"Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тысяч рублей в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тысячи рублей в месяц). В мае этого года запросы были чуть скоромнее — 173 тысячи рублей", — говорится на портале по поводу итогов опроса.

Самые высокие финансовые пожелания оказались у москвичей, которых сделают счастливыми 228 тысяч рублей в месяц. Почти так же много хотят получать во Владивостоке — 204 тысячи в месяц, после которого идут жители Ростова-на-Дону (198 тысяч рублей в месяц). На четвёртом месте — жители Санкт-Петербурга, желающие получать 192 тысячи рублей ежемесячно, на пятом — Екатеринбург (186 тысяч рублей в месяц).

Согласно результатам опроса, меньше всего для счастья нужно жителям Оренбурга — 138 тысяч рублей в месяц.

Оказалось, что больше денег нужно мужчинам — 203 тысячи рублей в месяц, в то время как женщинам достаточно 155 тысячи рублей ежемесячно. Молодёжи до 24 лет нужно в среднем 126 тысяч рублей в месяц, в то время как запросы людей более зрелого возраста (35-44 года) выше — в среднем 200 тысяч рублей ежемесячно.

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Сколько денег нужно для счастья? Разный доход/разная жизнь.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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