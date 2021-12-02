EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экс-депутат Рады: Зеленскому "на руку" война с Россией
Российские врачи дали прогноз относительно окончания пандемии
В Австралии "омикрон" впервые нашли у привитого пациента, не посещавшего ЮАР
Чем будут отличаться вакцины для детей и взрослых, рассказал Гинцбург
Против депутата Рашкина возбудили два дела — уголовное и административное
Билан пропустил похороны Градского, которого называл "отцом"
Евгения Медведева рассказала о личной драме: "Я чуть не вздернулась нафиг"
Гинцбург назвал условия вытеснения дельта-штамма COVID-19 "омикроном"
Лукашенко не исключает, что президентские выборы в Белоруссии пройдут досрочно

Алексей Навальный выплатил штраф за клевету на ветерана войны

Общество

Штраф в размере 850 тысяч рублей выплатил блогер Алексей Навальный за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Алексей Навальный выплатил штраф за клевету на ветерана войны

Уголовное дело было возбуждено после того, как Навальный оставил комментарий под видеозаписью в поддержку Конституции, на которой Артёменко выступал за нововведения. Блогер осудил действия ветерана и по итогу процесса получил крупный штраф.

При этом он на протяжении долгого времени отрицал свою вину и не соглашался с обвинениями, называя дело о клевете на участника войны "подделкой".

"Навальный полностью выплатил штраф", — приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря Бабушкинского суда Москвы Александры Савельевой.

Добавим, что ранее статья "Клевета" не предполагала лишения свободы, поэтому штраф никак не отразится на сроке заключения Навального по делу "Ив Роше". Он проведёт в колонии ещё порядка 2,5 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алексей Мухин: Навальный потерял человеческий облик
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Москвичам разрешили получать медотводы от вакцинации через Госуслуги
Экс-депутат Рады: Зеленскому "на руку" война с Россией
Российские врачи дали прогноз относительно окончания пандемии
В Австралии "омикрон" впервые нашли у привитого пациента, не посещавшего ЮАР
Чем будут отличаться вакцины для детей и взрослых, рассказал Гинцбург
Против депутата Рашкина возбудили два дела — уголовное и административное
Алексей Навальный выплатил штраф за клевету на ветерана войны
Билан пропустил похороны Градского, которого называл "отцом"
Евгения Медведева рассказала о личной драме: "Я чуть не вздернулась нафиг"
Гинцбург назвал условия вытеснения дельта-штамма COVID-19 "омикроном"
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Любовь Степушова Почему в карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди видят рептилоидов? Ирина Шлионская Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Экономика и бизнес
Возмущённые делом "Мотор Сич" китайцы назвали Украину "собакой США"
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников