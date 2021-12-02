Алексей Навальный выплатил штраф за клевету на ветерана войны

Штраф в размере 850 тысяч рублей выплатил блогер Алексей Навальный за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Навальный оставил комментарий под видеозаписью в поддержку Конституции, на которой Артёменко выступал за нововведения. Блогер осудил действия ветерана и по итогу процесса получил крупный штраф.

При этом он на протяжении долгого времени отрицал свою вину и не соглашался с обвинениями, называя дело о клевете на участника войны "подделкой".

"Навальный полностью выплатил штраф", — приводит РИА Новости комментарий пресс-секретаря Бабушкинского суда Москвы Александры Савельевой.

Добавим, что ранее статья "Клевета" не предполагала лишения свободы, поэтому штраф никак не отразится на сроке заключения Навального по делу "Ив Роше". Он проведёт в колонии ещё порядка 2,5 лет.

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