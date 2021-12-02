Мальчику из Якутии исполнили просьбу, с которой он обратился к Путину

Правительство Республики Саха (Якутия) исполнило желание мальчика, которое он озвучил во время прямой линии с Владимиром Путиным. Маленький житель Якутии попросил у президента корову, которая была подарена его семье, о чём рассказали в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что одному мальчику из Якутии удалось дозвониться к президенту на прямую линию. Он рассказал оператору о своём желании — приобрести корову для семьи. Просьбу мальчика отправили в министерство сельского хозяйства республики, которое предложило его семье стать участниками программы "Агростартап", в рамках которой им был дан грант на покупку коровы.

Глава министерства сельского хозяйства Якутии Александр Атласов сообщил РИА Новости о том, что корова будет передана семье мальчика в ближайшее время. Помимо этого, им собираются помочь с улучшением условий проживания.

Глава республики Айсен Николаев также поговорил по телефону с дозвонившимся до Путина мальчиком, Алёшей Сокольниковым.

"Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя — Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов", — сказал Николаев.

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