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Зоозащитница рассказала, какими проблемами может обернуться собака из приюта

Общество

С наступлением холодов всё больше сердобольных граждан отправляются в приюты, другие "собирают" по улице беспризорных собак. С одной стороны, дело, несомненно, благое, с другой — нужно готовиться к трудностям, рассказала в беседе с Pravda.Ru ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина.

Собака
 

По словам зоозащитницы, для того чтобы не наткнуться на "неуправляемое" животное, нужно быть готовым найти специалиста и вместе с ним выбирать собаку в приюте. То же касается и подобранных на улице питомцев.

"Сядут на шею"

Как отметила Базаркина, не всегда сотрудники приюта выложат всю правду о поведенческих привычках и социализированности животного. Первостепенная задача у большинства — сплавить питомца.

"Лучше брать с собой кинолога-профессионала, чтобы тот по поведению уже как бы распознал, что от этой собаки можно ожидать, потому что они все хорошие, забитые, несчастные, а потом они "садятся на шею" и начинают вести себя совершенно по-другому", — пояснила Базаркина.

Для того чтобы проработать привычки собаки, придётся ходить к специалистам: кинологам, зоопсихологам. Безусловно, животное благодарное, но скверности характера и "уличная жизнь" наложат на питомца отпечаток.

Документы: лапы и хвост?

Кроме того, по словам зоозащитницы, нужно не стесняться требовать ветпаспорт, который сотрудники приюта обязаны завести на "беспризорника".

"Как правило, их стерилизуют и кастрируют, вакцинируют, обрабатывают от всех паразитов. Потому что, если не будет вакцинации, значит, не будет дегельминтизации", — подчеркнула специалист.

Единственное, чего не нужно бояться, так это бешенства. Больную собаку никому не отдадут, и даже больше, просто не возьмут в приют. Но на всякий случай, по словам специалиста, симптомы страшного заболевания должны уметь определить на глаз:

  • обильное слюноотделение,
  • агрессия,
  • светобоязнь,
  • зажатое состояние тела.
Агрессия животных
 

Конечно, есть вероятность "напороться" на мошенников. Поэтому даже после предоставления всех справок и штампов, всё равно придётся вести повторно к ветеринару.

"Сердобольные пенсионеры"

Большую часть с улицы домой забирают животных люди преклонного возраста. Тут, по словам зоозащитницы, несколько подводных камней. Как правило, собаку ведут сразу домой, без "суда и вердикта" ветеринара. Кроме прочего, пенсионеры, казалось бы, совершая доброе дело, думают только о себе, а не питомце.

"Животные, как правило, переживают своих владельцев. Мы же, к сожалению, не бессмертные. Появляются родственники, я с этим очень часто сталкиваюсь, и этих животных просто выкидывают на улицу", — поделилась опытом зоозащитница.

Собака
 

По словам Базаркиной, повторно оказавшееся на улице животное, которое верило человеку, снова теряет социальные навыки и становится ещё агрессивнее.

"Если вы взяли собаку, вам по фигу, что с ней будет после вашей смерти, идите к ветврачу. Он её обследует. Он пропишет всё, что нужно сделать и обследует собаку. Только так", — резюмировала Базаркина.

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Государству плевать на бездомных животных?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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