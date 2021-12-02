Из "китовой тюрьмы" убрали все вольеры для морских животных

Из приморской Бухты Средняя полностью убрали вольеры для узников "китовой тюрьмы". В акватории больше не смогут содержать морских животных, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Как отмечают в ведомстве, все сооружения, ограждения и сами "загоны" полностью вывезли с территории.

"Плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению. Новым собственником имущества запланирована его переработка и использование для ремонта судов", — цитирует сообщение правоохранительных органов РИА Новости.

Договоры с арендаторами части акватории были расторгнуты в октябре-ноябре 2020 года, но в бухте всё ещё оставались "загоны" для косаток и китов.

"В 2018 году право пользования частью акватории по договорам аренды было передано ряду других обществ с ограниченной ответственностью для содержания неправомерно выловленных косаток и белух в семи несамоходных сооружениях", — сообщает прокуратура.

Общественный резонанс дело о "китовой тюрьме" получило в три года назад. В вольерах обнаружили десятки измученных морских животных, которых незаконно вылавливали и пытались продать за рубеж.

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