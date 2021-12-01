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Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте сына Павла Астахова

Общество

Сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова обвиняют в хищении 1,2 миллиарда рублей.

Суд отказал в ходатайстве о домашнем аресте сына Павла Астахова

Как сообщает Telegram-канал Mash, суд отказался назначать меру пресечения в виде домашнего ареста сыну бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, Антону. Молодого человека обвиняют в финансовом преступлении.

"Астахов уволился с должности омбудсмена в 2016-м, но детей любить не бросил. Особенно своих. К Антону он пришёл на суд, где тому вместе с подельником предъявили за мошенничество в особо крупных", — написали авторы ТГ-канала.

Астахов-младший обвиняется в том, что они со своим партнёром якобы незаконно присвоили себе компанию.

"Набрали под неё кредитов, прогнали через неё больше 3 миллиардов рублей. А потом оформили процедуру возврата НДС примерно на 130 миллионов", — объяснили журналисты Mash.

Соратник Антона Астахова Дмитрий Арсеев скрылся за рубежом, оставив своего партнёра одному отвечать за содеянное.

Материалы следствия гласят, что сумма ущерба составила 1,2 миллиарда.

Представители МВД настаивали на содержании подозреваемого под домашним арестом, однако Головинский суд и прокуратура ходатайство не поддержала.

В итоге суд разрешил Антону Астахову находиться на свободе на время разбирательства.

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Должен ли Павел Астахов ответить за своего сына?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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