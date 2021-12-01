Сотни россиян не могут вылететь из Египта из-за отмены рейсов

Россияне не могут вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейсов.

Как сообщает E1.ru, жители Екатеринбурга должны были вылететь 30 ноября. Одна из туристок рассказала изданию, что компания Royal Flight два раза переносила вылет, а затем и вовсе отменила.

Также улететь из Египта не могут жители Омска, Оренбурга и Казани.

Отменены рейсы в эту страну и из России: Самары, Волгограда, Новосибирска и Нижнекамска.

Напомним, Россия возобновила чартерное авиасообщение с курортами Египта 9 ноября. Оно было закрыто в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта компании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.