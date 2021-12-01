На Камчатку идёт ураган, МЧС советует не выходить из дома

На Юг Камчатского края надвигается мощный циклон, который принесёт с собой ураганный ветер до 48 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Спасатели призывают жителей быть осторожными.

Как уточняют в ведомстве, кроме сильных порывов ветра, охотоморский циклон принесёт жителям полуострова метели и повышенную влажность.

"В первой половине ночи 2 декабря в Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также на юге Мильковского и Соболевского муниципальных районов ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица. Скорость ветра на крайнем юге — до 45-48 м/c", — говорится на сайте ведомства.

Как отмечают в МЧС, весь состав спасателей перевели в режим повышенной готовности. Вероятны обрывы линий передач, заторы на дорогах и пропажа людей в условии плохой видимости, подчеркнули в ведомстве. По возможности, специалисты просят оставаться граждан дома.

Туристическим группам спасатели посоветовали воздержаться от выхода на намеченные маршруты.

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