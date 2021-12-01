Томская область смягчила COVID-ограничения: открыли клубы и рестораны

Согласно сообщению главы регионального правительства Сергея Жвачкина, с сегодняшнего в области могут начать работать общепит и увеселительные заведения при условии заполняемости не выше 70%.

Как подчеркнул губернатор, ситуация с коронавирусом в Томской области стабилизируется. За неделю показатели заболеваемости в регионе снизились на 10%. Что позволяет властям смягчить ограничительные меры.

"Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдём на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать", — цитирует заявление губернатора РИА Новости.

При этом томский региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 продлил с 1 декабря на неопределённый срок, действующий в регионе режим ограничений.

Как отметил Жвачкин, если темпы роста заболеваемости вновь пойдут "в гору", власти вернут все требования.

"Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину", — сообщили в правительстве.

При этом необходимость предъявлять QR-код или медотвод сохранится. Как отметили власти, однако, в некоторые госучреждения можно будет попасть и без документа, но с соблюдением всех рекомендованных мер:

аптеки,

поликлиники,

МФЦ,

структуры госучреждений (ГИБДД, суды, почта)

банки и мобильные офисы.

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