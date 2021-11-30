Военный эксперт: из-за закона о QR-кодах Россию могут лишить места в Совбезе

Россию могут лишить места в Совете безопасности из-за закона о введении QR-кодов. Как считает экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, документ нарушает права человека.

Об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.

По его словам, этот закон — опасное решение.

"Мера с QR-кодами нам навязана ВОЗ. Учитывая двойные стандарты, которые сейчас практикуются, России участвовать в этом крайне опасно. В любой момент на Западе могут всё переиграть и заявить, что РФ нарушила всеобщую декларацию прав человека от 1948 года", — сказал Никулин.

Военный эксперт также добавил, что западные страны всегда пытаются найти причины ввести против России санкции.

"Ни в коем случае нельзя принимать закон о QR-кодах. Если его и проводить, то только в единичных регионах. А желательно вовсе свернуть эту кампанию. Она имеет опасные и непредсказуемые последствия", — считает Никулин.

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