Власти Хабаровского края запретили летать без QR-кодов

С первого декабря в Хабаровском крае на борт местных авиалиний перестанут пускать пассажиров без QR-кодов. Согласно сообщению региональных властей, без электронного документа граждане не смогут попасть и в административные здания.

Без электронного документа о прививке от коронавируса нельзя будет улететь любыми рейсами местных авиакомпаний. Правда, на какой стадии будут проверять наличие QR-кода не уточняется: при покупке билетов или уже при посадке.

"С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписано в правительстве края", — цитирует сообщение региональных властей РИА Новости.

А вот что касается посещения административных зданий без QR-кодов, здесь в перечень включили почти все региональные ведомства. Так, без медотвода или электронного паспорта о прививке не пустят в:

здания органов исполнительной власти края,

местного самоуправления,

законодательной думы региона

Контрольно-счётную палату,

избирком,

аппарат уполномоченного по правам ребёнка,

в здание детского омбудсмена.

Ранее власти Хабаровского края заявили, что в регионе фиксируются множество нарушений "режима". И соответствующие постановления не уменьшили прирост заболеваемости.

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