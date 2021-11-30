Профильный комитет Совета Федерации поддержал поправки в бюджет на предстоящие три года и одобрил повышение прожиточного минимума и показателя МРОТ.
Соответствующий документ планируют рассмотреть на заседании в предстоящую среду.
Так, согласно ранее озвученным данным, Госдума поддержала в рамках второго чтения увеличение с 2022 года на 8,6% показатель прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, пишет РИА Новости.
В результате поправок цифры в следующем году распределятся следующим образом:
Ранее Pravda.Ru публиковала информацию об увеличении пенсий в предстоящем декабре. Так, согласно сообщению ЕНПФ, дополнительные выплаты в следующем месяце получат несколько категорий граждан автоматически.
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