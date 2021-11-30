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В Совфеде поддержали повышение МРОТ и прожиточного минимума

Общество

Профильный комитет Совета Федерации поддержал поправки в бюджет на предстоящие три года и одобрил повышение прожиточного минимума и показателя МРОТ.

В Совфеде поддержали повышение МРОТ и прожиточного минимума

Соответствующий документ планируют рассмотреть на заседании в предстоящую среду.

Так, согласно ранее озвученным данным, Госдума поддержала в рамках второго чтения увеличение с 2022 года на 8,6% показатель прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, пишет РИА Новости.

В результате поправок цифры в следующем году распределятся следующим образом:

  • прожиточный минимум на душу населения — 12 654 рублей,
  • для нетрудоспособного населения — 13 793 рублей,
  • для пенсионеров — 10 882 рублей,
  • детей — 12 274 рублей,
  • МРОТ — 3 890 рублей.

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию об увеличении пенсий в предстоящем декабре. Так, согласно сообщению ЕНПФ, дополнительные выплаты в следующем месяце получат несколько категорий граждан автоматически.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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